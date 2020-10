Suivez les qualifs du MotoGP de France au Mans (LIVE vidéo à 12h30)

La MotoGP débarque en France ce week-end pour le 9e Grand Prix de la saison sur le circuit du Mans. Ce samedi, RTBF Sport vous propose de suivre les qualifications des catégories Moto3, Moto2 et MotoGP en direct vidéo à partir de 12h30.

Vendredi lors des essais libres, c’est Jack Miller (Ducati-Pramac) qui s’était montré le plus rapide en MotoGP. Un meilleur temps à prendre avec des pincettes car réalisé sur une piste rendue glissante par la pluie. L’Australien a quoi qu’il soit devancé Maverick Vinales (Yamakh et Takaaki Nakagami (Honda-LCR). Le Français Fabio Quartararo, leader du championnat du monde, n’a réalisé que le 11e temps à plus d’une seconde de Miller.