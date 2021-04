Rendez-vous ce samedi avec les qualifications du MotoGP d’Algarve, 3e manche du championnat du monde de moto. Lors des deux premiers week-ends au Qatar, Francesco Bagnaia et Jorge Martin avaient conquis la pole le samedi mais n’étaient pas parvenus à s’imposer le lendemain. On verra ce week-end si cette tendance se confirme. Rendez-vous donc sur Auvio entre 10h et 17h pour suivre la 3e séance d’essais libres et les qualifications dans les trois catégories (Moto3, Moto2, MotoGP).

►►► À lire aussi : Le classement du championnat du monde et les résultats

Le programme du jour :

10h : EL3 – Moto3

10h55 : EL3 – MotoGP

11h55 : EL3 – Moto2

13h35 : Qualifs – Moto3

14h30 : EL4 – MotoGP

15h10 : Qualifs – MotoGP

16h10 : Qualifs – Moto 2