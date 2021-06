Suivez les qualifications du MotoGP d'Allemagne (LIVE vidéo à 12h35)

MotoGP © AFP or licensors

Place à la 10e manche du championnat du monde de MotoGP ce week-end avec le GP d'Allemagne le tracé du Sachsenring. Sextuple champion du monde MotoGP, Marc Marquez est invaincu depuis 2013 en Allemagne et pourrait perdre son invincibilité sur ce circuit. Suivez les essais libres et les qualifications du MotoGP d'Allemagne en direct dès 12h35.

Lors des qualifs de samedi mati, Fabio Quartararo a signé le meilleur temps et est talonné par l'Australien Jack Miller (Ducati) et l'autre Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), respectivement 3e et 2e du championnat.

Premier temps vendredi, le Portugais Miguel Oliveira (KTM) s'est classé 4e, avec le même chrono qu'Aleix Espargaro (Aprilia), 5e. Les cinq premiers ne sont séparés que d'un centième.

Les frères Marquez, Marc et Alex, ferment un Top 10 surprise.

