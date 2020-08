Suivez les qualifications du GP Moto de Styrie en direct (live vidéo)

En l'espace de vingt-quatre heures, Andrea Dovizioso est passé par toutes les émotions sur le Red Bull Ring de Spielberg.

Le samedi, l'Italien annonçait son divorce après huit années de vie commune avec Ducati et le lendemain, il offrait à la marque de Borgo Panigale sa cinquantième victoire depuis son arrivée en MotoGP en 2003.

Un signal fort envoyé à ses futurs ex-employeurs ? A l'arrivée du Grand Prix, il affirmait qu'il ne reviendrait pas sur sa décision, une affirmation que ne partage pas notre consultant, Didier de Radiguès qui voit pour l'instant "une partie de poker menteur ou un bras de fer où les deux parties auraient peut-être intérêt à trouver un terrain d'entente pour les deux saisons à venir."

Un dossier à suivre dès le début de ce second week-end en Styrie. Un succès permeterait aussi à Ducati de rester invaincu en Autriche depuis le retour de l'épreuve autrichienne au calendrier mais surtout qui relance le natif de Forlimpopoli dans la course au titre."Desmovodi" accuse un retard de onze points sur Fabio Quartararo à la peine pour la seconde fois après le Grand Prix de République Tchèque à Brno.



La revanche ou la confirmation...?

Vainqueur des Grands Prix d'Espagne et d'Andalousie sur le circuit de Jerez de la Frontera, Fabio Quartararo faisait figure de candidat légitime à la succession de Marc Marquez, toujours blessé et dont le retour est annoncé à Misano, début septembre. Mais depuis, "El Diablo" a connu deux coups de mou avec des septième et huitième places à Brno et à Spielberg. En Autriche, des soucis de frein l'ont empêché de se mesurer aux meilleurs et à l'exception de Valentino Rossi qui termine cinquième après avoir frôlé le drame, les Yamaha n'ont pas briller. Maverick Vinales, décevant onzième et Franco Morbidelli contraint à l'abandon après avoir percuté Franco Morbidelli. En résumé, le bilan est décevant pour la marque aux diapasons et ce dimanche, les Bleus doivent se montrer revanchards sur un tracé qui ne leur sera pas favorable.

L'heure de la revanche, c'est aussi le message envoyé par l'équipe KTM à son leader, Pol Espargaro qui à deux semaines d'intervalle a confondu vitesse et précipitation. Sur son circuit de tests, la formation autrichienne veut et peut revendiquer la victoire et pourra aussi compter sur le surprenant Rookie, le Sud-Africain, Brad Binder, au pied du podium sur le Red Bull Ring.

L'heure de la revanche également pour Alex Rins. Leader de l'épreuve au guidon d'une Suzuki performante, le pilote espagnol se mettait à la faute et laissait filer une occasion de briller. Comme Binder chez KTM, c'était le jeune, Joan Mir qui allait atténuer quelque peu la désillusion au sein de l'équipe dirigée par Davide Brivio en décrochant le premier podium de sa prometteuse carrière en MotoGP.

La confirmation pourrait logiquement venir du côté de chez Ducati. Et pourquoi pas, un seizième succès en MotoGP d'Andrea Dovizioso, en symbiose totale avec sa machine le week-end passé et un autre podium pour l'Australien Jack Miller ?

Montré du doigt, vivement critiqué par certains de ses pairs après avoir provoqué la chute de Morbidelli, Johan Zarco est sorti meurtri au propre et au figuré de ce Grand Prix d'Autriche. Le Français s'est excusé auprès de Vinales, Rossi et Morbidelli, mais l'incident n'est pas clos. Physiquement, le pilote Avintia a subi une opération cette semaine en Italie. Une opération au scaphoïde droit, une vilaine blessure, ce que nous confirme notre consultant MotoGP, Didier de Radiguès "Je lui souhaite bonne chance. En 1990 à Suzuka au Japon, j'ai également subi ce genre de blessure ce qui a mis un terme à ma carrière une année plus tard." Zarco ne participera pas aux deux premières séances d'essais libres de ce vendredi. Il faut 48 heures entre l'opération (mercredi après-midi) et un test médical qui pourrait lui permettre de rouler. Au mieux, il participera, samedi matin, à la troisième séance libre décisive pour une qualification éventuelle à la Q2. Le Français disposera d'une journée supplémentaire pour récupérer de son opération.

Les essais libres de ce Grand Prix de Styrie débutent à 09.00 avec le Moto3 et la montée en piste de notre compatriote, Barry Baltus. Les deux séances MotoGP sont programmées à 09.55 et 14.10.

La grille du Grand Prix dans la catégorie reine sera connue à l'issue de la qualification samedi à partir de 14.10. Le départ de la course sera donné dimanche à 14.00. Les essais et les qualifications vendredi et samedi sur Auvio. Les courses Moto3, Moto2 et MotoGP seront diffusées, en direct, dimanche à partir de 10.45 sur Auvio et sur la Deux.