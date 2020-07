Suivez les Essais libres et qualifications du Grand Prix Moto d'Espagne (LIVE vidéo)

RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo les essais libres et qualification du Grand Prix Moto d'Espagne, à Jerez, ce samedi dès 9h.

Les stars du plateau ne se sont plus affrontés en course depuis la mi-novembre, et le début du championnat, prévu initialement pour début mars au Qatar, a été reporté de plusieurs mois pour cause de coronavirus.

"C'était une situation un peu étrange. Cela a été un peu différent de vivre sans l'adrénaline et la pression de la course", a souligné jeudi Valentino Rossi, le septuple champion du monde, qui court en MotoGP depuis 20 ans.

Les 22 pilotes du MotoGP ont toutefois eu une journée de remise en jambes mercredi. Elle a montré que les Yamaha étaient très rapides, les Honda et les Suzuki juste derrière et les Ducati un peu plus loin.

Le programme de ce samedi:

Essais libres 3 Moto3, MotoGP, Moto2: 9h-11h50

Les Qualifications Moto 3 et Moto GP: 12h30-15h

Les Qualifications Moto 2 et Moto E: 15h30-16h35