RTBF.be/sport vous propose de suivre la troisième séance d'essais libres et les qualifications du Grand Prix de France Moto.



En MotoGP, Johann Zarco voudra briller à domicile et sera très attendu par le public français. Mais il aura fort à faire avec Marc Marquez et Andrea Dovisiozo, auteur du record de la piste ce vendredi en 1.31.936. Notre compatriote Xavier Simeon sera aussi présent et poursuit son apprentissage dans la catégorie reine.



En Moto3, Livio Loi semble retrouver quelques sensations après plusieurs week-end compliqués.