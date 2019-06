Qui pourra battre Marc Marquez et sa Honda dans la "cathédrale" d'Assen aux Pays-Bas ? Le quintuple Champion du Monde, avec 4 victoires en 7 courses depuis le début de la saison, semble bien capable de rééditer sa victoire de l'an passé.

"Assen est un circuit où il faut être très précis et c'est difficile d'y être régulier. Il est très important d'y être à l'aise dans les changements de directions" imposés par le tracé, tempère toutefois le champion espagnol.

Un grand soleil devrait briller ce week-end et lors du départ de la course à 14H. Surnommée "la cathédrale", l'épreuve est l'un des rendez-vous les plus importants de la saison pour les fans.

Le "roi d'Assen" est sans conteste Valentino Rossi (Yamaha), qui y a triomphé 8 fois, le plus récemment en 2017, sa dernière victoire en MotoGP. Actuellement cinquième au championnat à 68 points de Marc Marquez, il aura aussi à cœur de se rattraper de ses abandons en Italie et en Espagne.

Les Yamaha officielles se montrent toutefois assez décevantes cette saison et laissent la vedette à leurs cousines de l'écurie satellite SRT où le Français Fabio Quartararo brille de mille feux après sa pole position et sa deuxième place obtenues en Espagne.

En Moto2, Alex Marquez (Kalex), le petit frère de Marc, va tenter d'engranger une quatrième victoire consécutive alors qu'en Moto3, c'est un huitième vainqueur en autant de courses qui pourrait être couronné.