Suivez les courses du MotoGP de Saint-Marin à Misano (LIVE vidéo)

Maverick Viñales s'élancera de la pole position du GP de Saint-Marin dimanche sur le circuit de Misano. Une course que nous vous proposons de suivre en direct vidéo à 14h. En qualifs, le pilote espagnol de chez Yamaha a devancé son compatriote Pol Espargaro, surprenenat avec sa KTM, et le Français Fabio Quartararo. Franco Morbidelli partira d'une très belle quatrième place juste devant Marc Marquez.

Le leader du championnat du monde a notamment été ralenti par Valentino Rossi dans son tour rapide. Une manœuvre qui ne va pas aider les deux champions à se réconcilier. Sorti de la piste avant ce dépassement litigieux, Marquez n'aurait tout de même pas pu se battre pour la pole.

Andrea Dovizioso a signé le 6e temps devant Rossi alors que Crutchlow, Petrucci, Miller et Lorenzo ont été éliminés en Q1.

Moto3, Warm-up : 08h20

Moto2, Warm-up : 08h50

MotoGP, Warm-up : 09h20

MotoE, Course 2 : 10h05

Moto3, Course : 11h00

Moto2, Course : 12h20

MotoGP, Course : 14h00