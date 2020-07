L'heure de la reprise de la saison a sonné! Les pilotes des circuits de Moto3, Moto2 et MotoGP s'affrontent ce dimanche à Jerez à l'occasion du Grand Prix d'Espagne. Il s'agit de la 1ère manche de la saison pour les pilotes de MotoGP et de la deuxième pour ceux de Moto2 et Moto3 qui avaient déjà couru au Qatar en mars.

Des épreuves à suivre en direct vidéo en notre compagnie avec un oeil sur les performances du jeune belge Barry Baltus qui dispute son premier Grand Prix en Moto3 mais surtout sur la catégorie reine où Fabio Quartararo a pris la pole position devant Maverick Vinales et Marc Marquez.

Le programme:

10H: Moto E - La course

11h: Moto3 - La course

12h20: Moto 2 - La course

14h : Motogp - La course