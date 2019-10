Suivez les courses du MotoGP au Japon (LIVE vidéo 5h00)

Ce week-end, place à la seizième manche du championnat du monde de MotoGP. Le sacre acté de Marc Marquez, il reste à ses poursuivants à se départager pour la deuxième position générale notamment.

Andrea Dovizioso occupe la deuxième place provisoire (215 points), devant Alex Rins (167), Maverick Vinales (163), Danilo Petrucci (162), Valentino Rossi (145) et Fabio Quartararo (143).

Le programme du dimanche :

1h40-2h00 Warm up Moto3

02h10-02h30 Warm up Moto2

02h40-03h00 Warm up MotoGP

05h00 Course Moto3

06h20 Course Moto2

08h00 Course MotoGP