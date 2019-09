Vainqueur de sept Grand Prix cette saison et impressionnant de régularité, Marc Marquez débarque sur une de ses pistes favorites ce week-end pour disputer le Grand Prix d'Aragon. Le leader du championnat du monde s'est imposé lors des trois dernières éditions sur ce circuit et tentera d'accroître son avance déjà très importante au classement.

En difficulté lors des deux dernières épreuves, Andrea Dovizioso tentera de se ressaisir et d'entraver les plans du pilote espagnol. Fabio Quartararo, 2e et proche de la victoire à Misano la semaine dernière, pourrait également être un des grand protagonistes dimanche après-midi.

RTBF.be/sport vous propose de suivre la course de MotoGP mais également les courses de Moto2 et Moto3 en direct vidéo tout comme le WarmUp des trois catégories.

Le programme:

Moto3, Warm-up : 09h00

MotoGP, Warm-up : 09h30

Moto2, Warm-up : 10h00

Moto3, Course : 11h20

MotoGP, Course : 13h00

Moto2, Course : 14h30