Le Français Fabio Quartararo, actuel leader du championnat du monde MotoGP, partira en pole position pour le Grand Prix de France dimanche devant 5.000 spectateurs, admis malgré la pandémie de coronavirus, mais affirme que courir devant son public n’entraîne pas de pression particulière.

Son adversaire direct au championnat, Joan Mir rate sa qualif et devra cravacher pour revenir au contact des meilleurs. Les Ducati de Petrucci, Bagnaia et Dovizioso sont en premières lignes. Tous les ingrédients sont réunis pour vivre un Grand Prix de France passionnant.

"Cela ne me donne ni une motivation supplémentaire, ni plus de pression. J’ai eu de mauvaises expériences en la matière et à chaque fois que vous avez ce genre de sentiment, d’habitude vous chutez. Je veux profiter de la course demain, je sais que cela ne sera pas facile car il y aura les Ducati autour de moi et je ne vais pas penser que cela fait 66 ans qu’un Français n’a pas mené le championnat du monde moto (Pierre Monneret en 1954, ndlr)", a expliqué le Français en conférence de presse samedi.

"C’étaient des conditions difficiles aujourd’hui car faire chauffer les pneus pendant les essais libres et les qualifications était compliqué. Mais je suis content car on savait pourquoi nous étions si loin vendredi et ce matin nous l’étions beaucoup moins. J’étais à la limite lors de ma dernière tentative et finalement nous avons décroché la pole position", a-t-il savouré.