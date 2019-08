Alors que les suiveurs de la MotoGP ont encore en tête ce dénouement incroyable et le duel haletant entre Dovizioso et Marquez à l'occasion de l'épreuve autrichienne, le paddock a déjà pris ses quartiers sur le mythique circuit de Silverstone.

Voilà déjà deux ans que les pilotes n'ont plus tourné dans le Northamptonshire. La faute à cette pluie torrentielle, qui s'était abattue sur le circuit et qui avait contraint les organisateurs à annuler toutes les courses du dimanche. Depuis, la piste, fortement critiquée, a été remplacée (deux fois). Ce dimanche, il ne devrait pas y avoir de problème, puisqu'un large soleil est attendu dans le ciel anglais.

Lors des cinq derniers Grand Prix disputés sur le sol anglais, cinq pilotes différents ont eu l'occasion de lever les bras sur la ligne d'arrivée. Ainsi, Lorenzo (2013), Marquez (2014), Rossi (2015), Viñales (2016) et Dovizioso (2017) ont chacun remporté la course. De ce point de vue, Silverstone est assurément l'un des circuits les plus indécis de la saison.

Enfin, dernière info et elle est importante, c'est Marc Marquez qui s'élancera en pôle. En première ligne, il sera accompagné par Valentino Rossi et Jack Miller.