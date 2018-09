Siméon : "La vie est faite d'opportunités, je vais essayer de saisir celle-ci"

L’info était dans l’air, elle est à présent confirmée, Xavier Siméon ne roulera plus pour Avintia en 2019. Est-ce la fin de la présence du pilote belge en Moto GP ? À ce jour, rien n’est officiel mais l’horizon semble bouché pour notre compatriote.

À partir de ce week-end et jusqu’au Japon, le pilote Zelos/Classic 21 disposera de la Ducati 2017 de son équipier Tito Rabat, convalescent. Une opportunité de se montrer pendant les quatre prochains Grands Prix.

À Misano pour le GP de Saint-Marin, nous nous sommes entretenu avec Xavier Siméon et notre consultant, Didier de Radiguès.

"C’est un sentiment mitigé. C’est un super opportunité de pouvoir rouler les 4 prochains Grands Prix avec la GP17, ce qui était initialement prévu quand on a signé le contrat l’année dernière. Finalement, ça n’a pas été le cas mais quoiqu’il arrive, j’aurai la chance de la piloter. La vie est faite d’opportunités et je vais essayer de saisir celle-ci. On verra bien ce que l’avenir nous dira après ça" relative avec philosophie le pilote belge.

"C'est une excellente nouvelle, souligne Didier de Radiguès. Ça tombe à point nommé. Il a fait ses armes avec la GP16 et maintenant, au bon moment, il va profiter des évolutions, qui sont importantes, de la GP17. Tout ce qui est pris est bon à prendre. La saison prochaine, c'est une autre histoire. On ne sait pas de quoi elle sera faite. En tout cas, là, il va pouvoir montrer un peu plus de quoi il est capable."