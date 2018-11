Siméon : "Je veux retrouver la sensation de la gagne et des podiums"

Xavier Siméon va vivre ce week-end son dernier Grand Prix à Valence. Après sept années en Moto2 (2010-2017) et une saison en MotoGP (2018), le pilote Belge va donc quitter les paddocks pour rejoindre la toute nouvelle catégorie électrique.

"C’est la fin d’une ère pour moi. Valence, c’est un circuit que j’aime vraiment beaucoup. En plus, j’ai la chance de continuer à rouler sur la GP17 pour ce Grand Prix. La motivation est donc très grande. J’aimerais bien poursuivre sur la lancée de ma tournée asiatique où j’ai vraiment pu montrer des choses bien plus enthousiastes. L’objectif sera de profiter de chaque instant et de repartir avec le meilleur résultat possible. En temps normal, je préfère rouler sur le sec mais ici ce serait bien qu’on ait un week-end complet sous la pluie. J’aurais beaucoup plus de chances de me battre pour des meilleures positions. La météo s’annonce assez instable donc il faudra s’adapter" explique Siméon au micro de la RTBF.

Pour sa première saison en MotoGP, le Bruxellois a vécu une expérience compliquée. Pourtant, il se veut résolument positif.

"Il y a eu quelques moments très difficiles. En milieu de saison, ça a été un peu plus compliqué pour moi. Une fois que j’ai pu à nouveau avoir la GP17, la motivation est remontée et j’ai pu à certains moments montrer sur la piste de quoi j’étais capable. Mine de rien, avoir l’opportunité de rouler en MotoGP, ce n’est pas donné à tout le monde. Donc même si psychologiquement ça a été difficile à certains moments, c’était vraiment une année extraordinaire. Mon meilleur souvenir ? Quand j’ai failli passer en Q2 en Malaisie" estime-t-il.

Dès dimanche soir, Siméon se projettera sur la saison 2019 et la MotoE.

"C’est quelque chose qui est motivant. Il va falloir faire un ‘reset’ dans la tête parce que ce sera complètement différent de ce que j’ai pu vivre jusque maintenant. C’est une nouvelle aventure. La DORNA fera tous les efforts pour que ce soit une grande catégorie. C’est très important de faire partie des débuts de ce championnat, se réjouit le Belge. C’est sûr que ce sera différent, il faudra s’adapter. Il n’y aura que 5 courses donc mon programme sera complété par autre chose. Mais il n’y a encore rien de défini pour l’instant. On est sur quelques pistes mais on annoncera cela en temps voulu. J’ai envie de prendre mon temps pour prendre la bonne décision. Je veux vraiment retrouver cette sensation de la gagne et des podiums."

Et le pilot belge de conclure avec un brin de nostalgie : "J’ai eu une belle carrière en MotoGP. Tout le monde ne peut pas revendiquer la même chose. C’est sûr que j’aurais espéré avoir d’autres résultats mais quoiqu’il arrive j’ai eu beaucoup de chances."