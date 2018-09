Siméon après le GP de San Marino : " Un très beau week-end malgré ma chute "

Ce n’est pas à Misano que Xavier Siméon aura marqué ses premiers points de la saison. Une chute en début de course l’a contraint à l’abandon. Dommage, d’autant qu'il roulait pour la première fois au guidon de la Ducati GP17.

4 : c’est le nombre d’abandons de Xavier Siméon cette saison

En l’absence de son équipier Tito Rabat, blessé, Xavier Siméon a hérité de la Ducati GP17 de l’espagnol. Mais notre compatriote a manqué une belle opportunité de s’illustrer. A l’interview, il ne s’est pas pour autant montré résigné. " C’était un très bon week-end, je suis content d’avoir eu l’opportunité de rouler avec la Ducati GP17. C’est une moto qui me convient mieux, on a pu s’en apercevoir à travers les chronos. La différence, c’est que cette année le niveau des pilotes et des teams est très relevé ".

Le point noir du week-end, c’est cette chute en début de course. Pour Siméon, c’est déjà le quatrième abandon cette saison. " J’étais en bagarre avec Luthi et Syahrin qui étaient trop larges dans un virage. J’ai voulu les dépasser tous les deux au virage n°4 et j’ai légèrement perdu l’avant. "

" Dommage de ne pas avoir eu la GP17 plus tôt dans la saison "

Une chute d’autant plus préjudiciable qu’elle survient alors qu’il entamait le premier de ses quatre GP au guidon de la Ducati GP17. Une moto qui lui convient davantage. " Le feeling est meilleur mais ce n’est pas parce qu’on monte sur une autre moto que tout est révolutionné. Il y a plus de potentiel et dans un coin de ma tête je me dis que c’est dommage de ne pas avoir eu cette moto plus tôt dans la saison. "

Siméon en Moto GP l’an prochain ? Ça se complique sérieusement…

A Misano, Xavier Siméon a vu débarquer Karel Abraham. Le pilote tchèque a signé un contrat avec le team Reale Avintia ce qui hypothèque (toutes) les chances de voir Siméon poursuivre l’aventure dans son team actuel l'an prochain. Car l’autre guidon (à moins d’une énorme surprise) sera pour Tito Rabat. Son avenir en Moto GP est donc plus qu’incertain. Xavier Siméon préfère ne pas en parler pour l’instant même s’il y pense. " Je préfère me concentrer sur les courses à venir et profiter de la courte opportunité qui m’est offerte avec la GP17. On verra plus tard ce qu’il se passe dans le futur."

Faute de résultat jusqu’à présent, quel team voudra miser sur le Bruxellois ? A moins de briller en cette fin de championnat, minimes sont les chances de revoir notre compatriote dans la catégorie reine l’an prochain. Mais sait-on jamais ! Il lui reste encore quelques Grand-Prix pour faire démentir tout ça…