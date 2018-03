Sasha De Vits intègre les Black Knights !

L'année 2018 commence sur les chapeaux de roues pour les Black Knights, la filière belge en moto de vitesse formée par Zelos, qui comptent désormais un nouveau membre : Sasha De Vits !

Âgé d'à peine 16 ans, le jeune pilote belge originaire de Meerbeke a du talent à revendre ! Reconduit cette saison en Red Bull Rookies Cup et rejoint dans cette catégorie par un autre Black Knight bien connu, Barry Baltus, Sasha participera également au CEV Moto3 au sein du team Kiefer Racing. Une saison 2018 qui s'annonce palpitante.

Pour rappel, en raison de la mort subite de Stefan Kiefer l'année dernière et des activités en cours en Moto2, Tony Michiels, team manager chez DV1 Racing Campus, décide de prendre les choses en main et de gérer le projet Kiefer en Moto 3 en collaboration avec KTM Racing. Pour ce faire, il fut décidé de travailler avec Jan Luyten, actif pendant des années comme chef d'équipe sur le circuit Moto GP. Le reste de l'équipe vient directement de la Moto2 et jette les bases solides pour rouler en championnat du monde Junior Moto3 CEV cette année.

« La coopération avec Zelos est une étape logique car DV1 Racing Campus offre le support technique nécessaire et a la même passion que Zelos pour amener les jeunes Belges talentueux au sommet. Pour 2019, les préparatifs nécessaires sont déjà en cours afin d’avoir durant les week-ends CEV, une nouvelle équipe DV1 en Talent Cup, qui pourrait accueillir un pilote belge », se réjouit Tony Michiels.

La filière belge en moto de vitesse ayant été créée dans le but de soutenir et d'amener nos pilotes tricolores au plus haut niveau, c'est donc tout naturellement que Zelos a décidé d'intégrer le prometteur Sasha De Vits au sein des Blacks Knights aux côtés de Xavier Siméon (MotoGP), Livio Loi (Moto3) et Barry Baltus (Red Bull Rookies Cup et CEV Moto3).

En intégrant cette nouvelle structure, Sasha pourra bénéficier du coaching de notre capitaine et ancien champion de GP Didier de Radiguès, d'entrainements conjoints avec Barry Baltus et sera bien entendu également intégré dans les événements de Zelos et des Blacks Knights en vue de donner plus de visibilité à ce jeune pilote.

La saison 2018 de Sasha De Vits sera présentée ce mercredi 7 mars à l'occasion de la Race Rock Party, une soirée de levée de fonds à l'initiative de DV1 Campus et qui mettra à l'honneur la nouvelle recrue ainsi que d'autres pilotes belges roulant dans d'autres catégories. Cette soirée, accessible à tous et gratuite, aura lieu au musée Autoworld (Bruxelles) à 20h.

Sasha De Vits : « Je suis très fier et très heureux de pouvoir dorénavant me présenter comme faisant partie de l’équipe belge des Black Knights. Si je devais ajouter une citation, je trouve que celle-ci convient très bien : "Il n'y a pas d'ascenseur menant au succès, il faut y accéder par les escaliers ! ". Marche par marche, j'essaie de réaliser mon rêve ultime de devenir pilote dans le championnat du monde de Moto de vitesse. Le chemin est encore long, mais en rejoignant les Black Knights, j'ai immédiatement gravi quelques marches supplémentaires. Cela me donne une motivation supplémentaire pour la saison à venir. Merci à Zelos pour la confiance témoignée.»

Didier de Radiguès : « Je suis content que Sasha rejoigne les Black Knights. J’ai appris à le connaître ces dernières semaines et il s’agit d’un garçon très attachant et super motivé. Nous nous sommes accordés sur un gros programme de travail afin de pouvoir l'aider à progresser. Je suis sûr que Sasha pourra lui aussi faire bénéficier le groupe de sa sérénité. »

Grégory Hellinx / GP Inside