Rossi : "Yamaha roulera encore pendant 100 ans, moi je suis pressé"

Lundi, à Jerez, Valentino Rossi a lui aussi disputé le test d’après course et s’il se montrait plutôt satisfait de ces essais, son classement, la dixième place, n’était pourtant pas extraordinaire.

Troisième pilote Yamaha derrière Zarco et Viñales, lors des tests, l’italien a également vécu un Grand Prix difficile qui l’a amené à manifester publiquement son impatience vis-à-vis des dirigeants d’Iwata.

Il s’en est expliqué hier après le test : « Yamaha roulera encore pendant cent ans, moi un peu moins donc je suis pressé. Hier, j'ai eu une bonne réunion avec les dirigeants de Yamaha, mais je n'ai rien dit de nouveau, que des choses qu’ils savaient déjà. Pourquoi n'ont-ils pas réagi plus vite ? Je ne le sais pas, mais j'ai confiance en Yamaha.»

Quant au test en lui-même, Rossi ne s’attendait pas à des miracles mais malgré tout, il a pu retirer certains points positifs de cette journée et notamment au niveau des gommes apportées par Michelin.

« Nous n’avons pas pu résoudre beaucoup de choses sur une journée. Nous avions des nouvelles choses à tester, pour le châssis notamment, mais c'était des tests prévus depuis longtemps et donc je ne m'attendais à rien de particulier. Nous avons fait du bon travail, beaucoup de tours, nous avons amélioré certaines choses et d'autres pas. J'ai vraiment aimé la gomme tendre apportée par Michelin, c'était la meilleure chose de la journée. J'espère que nous aurons des nouveautés importantes pour les essais après la course de Barcelone, même si je n’en suis pas sûr. J'espère que nous pourrons être plus compétitifs lors de la deuxième partie de la saison. Il me semble que la Yamaha peut faire fonctionner les pneus. Le problème est de mettre les chevaux au sol. Jeudi nous serons en test au Mugello. C’est un test intelligent, une chose qui, dernièrement, n’arrivait pas souvent. J’espère qu’il ne pleuvra pas car ce serait bien de pouvoir profiter de cette occasion. »