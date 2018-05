Rossi : "Pour l’instant nous n’avons pas de réponse"

En 2017, Jerez avait marqué le déclin des M1 officielles et il semble qu’en 2018, la situation n’est guère meilleure. En effet, cet après-midi, avec les températures élevées, Valentino Rossi n’a pu faire mieux que la dixième place.

C’est donc une mauvaise qualification qui va le contraindre à défendre une position qui n’est pas vraiment en adéquation avec son potentiel.

L’Italien est donc plutôt pessimiste avant d’aborder ce quatrième rendez-vous de la saison.

"J’ai ressenti plus ou moins le même feeling que vendredi. Le matin, avec des températures plus basses, nous sommes un peu plus forts, avec un rythme plus proche de celui des meilleurs, alors que l'après-midi, avec la chaleur, Je suis en crise avec les pneus. Tout devient plus difficile et l'écart augmente.

La dixième place n'est pas idéale pour le départ. C'est vrai que je ne suis pas très loin des meilleurs, mais mon rythme n'est pas bon. Nous avons essayé beaucoup de choses, en changeant l'équilibre de la moto, j'ai aussi essayé d'utiliser les pneus durs, mais rien ne nous donne assez de vitesse pour nous battre avec les meilleurs.

Ce sera une course difficile, mais je ferai de mon mieux pour obtenir le meilleur résultat possible. Demain, nous allons découvrir ce qui va se passer. Nous allons essayer de nous améliorer, de trouver la meilleure solution mais ce sera difficile car il semble que les températures vont augmenter. Beaucoup sont rapides et je devrai probablement me battre pour une position qui n'est pas fantastique.

Le matin nous perdons en accélération, on ne sort pas assez fort des virages. Nous avons des idées différentes dans l'équipe, mais pour moi, c'est plus lié à l'électronique. Avec la chaleur, cependant, les pneus sont trop tendres pour nous, à l'avant comme à l'arrière. J'ai essayé le dur sur le devant mais je perds beaucoup de grip et pour l'instant nous n'avons pas de réponse. »

Grégory Hellinx / GP Inside