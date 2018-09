Rossi-Marquez : nouvelles tensions en conférence de presse

On le sait, ce n’est pas le grand amour entre Valentino Rossi et Marc Marquez. Récemment, le pilote espagnol avait déclaré "vouloir faire la paix avec Valentino Rossi."

En conférence de presse ce jeudi, la thématique a une nouvelle fois été abordée. Et The Doctor y a répondu à sa manière. "Je trouve ça étrange qu’on nous demande de faire la paix parce qu’en réalité, il n’y a pas de problème entre Marc et moi. Je ne comprends donc pas pourquoi on devrait faire la paix. Pour moi tout va bien !" Nous voilà donc rassurés… Eh bien non !

La tension entre les deux hommes est toujours bien présente et pour preuve : dans la foulée des propos tenus par Valentino Rossi, Marc Marquez déclare haut et fort "être prêt à serrer la main de Rossi." On se dit alors que le moment tant attendu va arriver. La réconciliation entre deux champions.

"On n’a pas besoin de se serrer la main !"

Eh bien non ! Marquez a bien tenté de tendre la main vers Rossi mais ce dernier n’a pas bronché. Autrement dit, Vale a mis un gros vent à Marc Marquez. Une scène pour le moins insolite qui aura fait rire l’ensemble des journalistes et photographes présents à la conférence de presse. De son côté, Marquez en a gardé le sourire déclarant que "c’est déjà la deuxième fois qu’il essuie un refus."

Valentino Rossi conclura en souriant : "Il n’y a pas de problème entre nous, mais on n’a pas besoin de se serrer la main". Le Moto GP nous offre toujours du grand spectacle et pas uniquement sur la piste…