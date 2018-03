Rossi: "Il est légitime que les gens s'interrogent sur mon âge et ma condition physique"

A la fin de son nouveau contrat qui court désormais jusqu’en 2020, Valentino Rossi aura 41 ans. D’aucuns s’interrogent si ce n’est pas trop vieux pour courir en MotoGP…

Ayant fini troisième lors du premier Grand Prix de la saison au Qatar, à moins d’une seconde de Marc Marquez et du vainqueur du jour Andrea Dovizioso, il bouscule tout ce petit monde de sceptiques. « Il est légitime que les gens s’interrogent sur mon âge et ma condition physique. Je sais que je peux aller vite, j’ai tellement de bonnes sensations quand je fais de la moto que cela me pousse à être encore meilleur et à être devant. »

Il a aussi précisé que son podium du week-end passé était bien la preuve que Yamaha avait enfin trouvé des solutions aux problèmes rencontrés lors de la saison 2017, mettant un terme à une longue série noire.

Et de rajouter : « C’est un bon début de championnat. L'année dernière, Honda et Ducati ont eu plus de problèmes, mais à partir de la mi-saison 2017, ils étaient très forts, donc je pense que nous avons fait un pas en avant. Nous sommes encore en retard mais nous faisons tout pour être compétitif. »

Grégory Hellinx / GP Inside