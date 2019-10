Rossi : clap 400 !

Inoxydable, inusable Valentino Rossi.

Ce dimanche à 05.00 heure, heure belge, n’oubliez pas de reculer votre réveil, le Doctor va prendre le départ d’un Grand Prix pour la 400e fois de sa carrière.

Depuis 1996, l’homme de Tavullia est en piste et il ne compte pas encore s’arrêter sa passion est toujours intacte, même si cela ne suffit plus en 2019. Sur le tracé de Philipp Island, où il est monté sur le podium à 17 reprises en 22 participants et où il comptabilise 6 victoires 500cc – Moto GP, le nonuple champion du monde va écrire une nouvelle page son histoire, établir un record que même Marc Marquez ne pourra, un jour, dépasser.

40 ans, 400 départs, Valentino Rossi n’a jamais fait les choses à moitié.

Son ami d’enfance, Uccio Salucci, l’admet. "Le dixième titre n’est plus un objectif en soi. Valentino veut commencer par renouer avec la victoire et met tout en œuvre pour y arriver."

Quand je vous disais que notre bonhomme a toujours faim de victoire, une victoire qui se refuse à lui depuis Assen en 2017 soit 854 jours, une nuit sans fin pour ce champion d’exception.

Pire, si ce dimanche, il ne gagne pas en Australie, il égalera sa plus longue période de disette, soit 44 courses sans victoire.

Certains auraient déjà remisé leur cuir depuis longtemps, mais pas Rossi. L’Italien a la peau dure et ce ne sont pas les quatre chutes de cette année pourrie qui vont calmer son fougueux tempérament.

Pour avoir eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises, je peux vous dire que la lueur qui brille dans ses yeux n’est pas prête de s’éteindre.

Et pour s’en convaincre, il suffit de l’écouter déjà se projeter sur… 2021.

Son boss, Lin Jarvis confirme : "Son avenir est entre ses mains. Il sait que nous préparons une nouvelle moto qui sera plus performante. Même s’il y a de la frustration, je le sens optimiste. "

Un sentiment que je partage. Imaginez le ticket Rossi-Quartararo en 2021 au sein de l’équipe officielle, ça aurait de la gueule. Mais avant cela, Rossi veut renouer avec la victoire pour entrer encore un peu plus dans la légende.

Les légendes ne meurent jamais… alors encore longue vie à Valentino Rossi en Moto GP.