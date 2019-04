Rins devance Rossi à Austin, Marquez chute et cède la tête du championnat à Dovizioso

C'est donc Dovizioso qui reprend la tête du championnat du monde avec 54 points devant Rossi (51) et Rins (49). Marquez est 4e avec 45 points.

Andrea Dovizioso termine 4e tandis que Marc Marquez a été contraint à l'abandon suite à un chute à onze tours du terme. L'Espagnol de chez Honda était alors en tête de la course et s'apprêtait à décrocher une septième victoire sur ce circuit. Il n'en sera finalement rien.

Luthi s'impose en Moto 2

Le Suisse Thomas Lüthi (Kalex) a remporté la course de Moto 2 devant son coéquipier allemand Marcel Schrötter, auteur de la pole position la veille, et l'Espagnol Jorge Navarro (Speed Up).

L'Italien Lorenzo Baldassarri, vainqueur des deux premières courses de la saison, a chuté dès le départ mais conserve la première place au classement général de la Championnat du monde. Il devance de trois points Lüthi, revenu à la 2e place après sa 13e victoire dans cette catégorie.