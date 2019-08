Rins coiffe Marquez pour 13 millièmes, des pertes de mémoire pour le malchanceux Dovizioso

Le moment clé

La course aurait-elle été la même sans ce départ chaotique et les abandons de Fabio Quartararo et Andrea Dovizioso ? Certainement pas. Dovizioso est venu percuter la moto du Français qui avait perdu l'équilibre. S'en est suivi une lourde gamelle. Rien de cassé pour Dovizioso mais des pertes de mémoire nous indiquait un communiqué de Ducati. Autre moment fort, le final de folie et le jump d'Alex Rins qui s'impose pour 13 millièmes au nez et à la barbe de Marc Marquez.