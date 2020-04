Rétro MotoGP : Rock'N'Roll sous la pluie, Dovizioso et Marquez font le show à Motegi

2017. 2018. 2019. Les années se suivent et se ressemblent dans un championnat de MotoGP rythmé par les victoires de Marc Marquez et la rivalité (saine) qui l’oppose à Andrea Dovizioso. L’Italien se bat, rugit par moments mais doit à chaque fois s’avouer vaincu en fin de saison.

En 2017, le pilote Ducati y a cru plus que jamais à ce rêve de titre mondial. Il réalise alors la meilleure saison de sa carrière. 'Dovi' a gagné en Italie et en Catalogne et s’est emparé de la tête du championnat après ses victoires coup sur coup en Autriche et en Grande-Bretagne. Mais avant de disputer le Grand Prix du Japon, 15e des 18 manches de la saison, il a marqué le pas et cédé du terrain à Marquez, intraitable à Saint-Marin et en Aragon et à nouveau en tête du général.

La distance qui sépare les deux pilotes est minime. Tapissée d’eau, la piste de Motegi va être le théâtre d’un énième duel spectaculaire entre les deux hommes. Parti de la 9e place sur la grille, Dovizioso esquive les gouttes et se replace rapidement dans les positions qui comptent. Marquez essaye quant à lui de suivre le rythme d’un Danilo Petrucci, toujours aussi performant sous la pluie. L’Italien, tout comme Jorge Lorenzo, finira par laisser le devant de la scène à Marquez et Dovizioso.

Audacieux, le 'Ducatiste' va passer une première fois Marquez à six tours de la fin. Un échauffement pour ce qui va suivre. Trois tours plus tard, Marquez reprend son dû après une série de dépassements et contre-dépassements risqués.

Comme cela s’est déjà produit en Autriche et se produira encore les saisons suivantes, les deux pilotes vont devoir s’expliquer dans le dernier tour… avec un détail qui pimente le tout : la pluie.

C’est d’ailleurs l’asphalte mouillé qui va jouer un tour à Marquez. Alors qu’il compte près d’une demi-seconde d’avance sur son rival, l’Espagnol négocie mal un virage, dérape mais parvient à rester sur sa Honda. Dovizioso se rapproche inévitablement et tente le tout pour le tout. Un coup de frein retardé, violent, risqué mais efficace. L’Italien est passé devant mais il reste encore quatre virages.

Marquez se place dans son sillage et attend la dernière courbe pour plonger à l’intérieur. Dovizioso sait qu’il ne pourra pas redresser à temps et le laisse passer avant de croiser et de reprendre la première place pour terminer en première position.

Quel show ! Grâce à ce succès, le championnat du monde est totalement relancé. Dovizioso revient à seulement onze points de Marquez et peut se mettre à rêver. L’Italien va pourtant déchanter dès le GP suivant en Australie. Son anonyme 13e place ne fait pas le poids face à la victoire de Marquez. Une victoire en Malaisie de Dovizioso ne rattrapera pas la situation d’autant plus que sa saison se terminera sur un abandon.

Au final, Marquez s’imposera avec 37 points d’avance, bien moins que les 76 et 151 points qui sépareront les deux hommes lors de deux saisons suivantes.