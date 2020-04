Rétro MotoGP : Marquez berne Quartararo en Thaïlande, cerise sur le gâteau pour un 8e sacre mondial

Huit victoires et cinq deuxièmes places en 14 Grand Prix : Marc Marquez a pratiquement la victoire du championnat du monde MotoGP en poche lorsqu’il se présente au GP de Thaïlande le 6 octobre 2019 à Buriram lors de la 15e manche de la saison.

Pour décrocher un 8e titre mondial, un 6e en MotoGP (après ceux de 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018), l’Espagnol n’a qu’à prendre deux points de plus que son dauphin Andrea Dovizioso. Cela paraît un jeu d’enfant pour l’ogre de la discipline qui cache une domination de tyran derrière ses airs de poupon.

Malgré une chute en qualifications, Marquez est aux premières loges dès les premiers instants de course. Parti de la 3e place sur la grille, il bondit rapidement en deuxième position derrière Fabio Quartararo et accompagnera le Français jusqu’au dernier tour. Pendant ce temps, Andrea Dovizioso patauge dans le ventre mou du peloton. Le titre mondial est acquis pour le natif de Cervera mais cela ne suffit pas pour assouvir sa soif de victoire.

Habitué des victoires en solitaire, Marquez veut marquer le coup le jour de son sacre. Patient comme jamais, il étudie Fabio Quartararo et le met sous pression. Il attendra jusqu’au bout pour porter son attaque. En début de dernier tour, le pilote Honda passe à l’action. Il déborde alors Quartararo par l’extérieur au prix d’un énorme freinage, risqué mais parfaitement maîtrisé. Un chef-d’œuvre de dépassement qui lui permet de se présenter en tête dans le dernier secteur.

Déjà précédé par Marquez en Catalogne et doublé également dans le dernier tour à Saint-Marin, Quartararo refuse d’abdiquer et de renvoyer sa première victoire en MotoGP à plus tard. Il devra pourtant s’y résigner. Sa tentative au dernier tournant est audacieuse mais face à un Marquez rodé, le culot ne suffit pas. Habitué aux escarmouches de fin de course avec Dovizioso, le champion du monde laisse passer 'El Diablo' à l’intérieur, croise sa trajectoire et repasse devant dans la dernière ligne droite pour terminer en triomphe.

Sacré champion du monde une huitième fois, Marquez laisse exploser sa joie avant de se prêter à une mise en scène 'style billard' tout à fait réussie.

"Je voulais gagner la course, le championnat n’avait pas d’importance. Fabio allait vraiment très vite mais j’ai étudié ses trajectoires et je l’ai passé", expliquera-t-il au terme de la course.

Ce corps à corps avec Quartararo, un des premiers d’une longue série, ne sera pas le dernier de la saison. A Motegi et à Valence, Marquez frustrera encore deux fois le Français. De quoi booster 'El Diablo' pour la saison prochaine et nourrir une rivalité destinée à nous offrir d’autres moments d’anthologie dans les années qui viendront.