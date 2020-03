Rétro MotoGP : Le strike catalan de Lorenzo, dernier acte malheureux d'un champion

Juin 2019, le MotoGP débarque en Catalogne pour disputer la septième manche d’une saison où Marc Marquez impose déjà sa loi. Avec trois victoires et deux deuxièmes places en six courses, l’Espagnol possède déjà une avance confortable sur Andrea Dovizioso.

Mais alors que le pilote de Cervera transforme en or tout ce qu’il touche, son équipier chez Honda traîne la patte en queue de peloton. Jorge Lorenzo, 32 ans et trois titres mondiaux derrière lui, n’est plus ce qu’il était. Après deux années compliquées chez Ducati, il tente de se relancer chez Honda mais la sauce ne prend pas. Le Majorquin n’a pas trouvé le bon feeling avec sa bécane comme en témoignent ses résultats lors des six premiers Grand Prix, toujours au-delà de la 10e place.

Mais arrivé chez lui, en Catalogne, Lorenzo veut à nouveau faire briller son n°99. C’est sur ce circuit qu’il a conquis ses plus beaux succès. Ils sont six au total : un en 250cc et 5 en MotoGP dont le dernier il y a tout juste un an sur Ducati. Quand il ne gagne pas, il reste tout de même protagoniste… comme en 2009 lorsqu’il sort perdant d’un mano a mano magistral avec Valentino Rossi, l’un des duels les plus marquants de l’histoire de la MotoGP.

Lorenzo ne peut pas se soustraire à son destin : sur ce circuit, il doit être protagoniste.