Rétro, MotoGP : Assen 2013, Rossi, tel le phénix...

The Doctor n’est pas en position de force et la joue profil bas. Mais, quand on connaît le bonhomme, on se dit que ce discours est juste politiquement correct.

Une victoire qu’il attendait depuis 2010 et le Grand Prix de Malaisie à Sepang soit 2 ans, 8 mois et 19 jours.

C’est finalement à Assen qu’il va retrouver les projecteurs et la plus haute marche du podium. Enfin, diront ses milliers de fans à travers le monde.

Le vendredi, lors de la qualif, Crutchlow crée la sensation en décrochant sa première pôle position. Le Britannique partage la première ligne avec Marquez et Bradl. Rossi est quatrième.

Reparti en jet privé à Barcelone pour se faire opéré par le Professeur Mir, Lorenzo est de retour à Assen un plus de vingt-quatre heures plus tard... avec une plaque en titane et huit vis pour fixer les fragments de la clavicule. Le champion du monde veut participer au warm-up avant de prendre une décision quant à une participation éventuelle à l’épreuve. Surmontant sa douleur, il sera au départ et se classera finalement cinquième à quinze secondes du vainqueur... tout simplement démentiel !!!

Parti de la deuxième ligne, le septuple Champion du monde de la catégorie reine se montre d’emblée agressif et double la Honda de l’Allemand Stefan Bradl.

Parti comme une fusée, Dani Pedrosa devance le "Rookie" Marc Marquez mais le pilote Yamaha garde le contact avec le duo de tête.

Mieux, très vite, l’Italien déborde Marquez et le laisse sur place. Devant, il n’y a plus que Pedrosa qui ne va pas résister très longtemps à Rossi.

Dès le cinquième des vingt-six tours du Grand Prix, The Doctor prend la direction des opérations et signe au passage le meilleur tour en course.

Assen lui offre son 80ème succès en MotoGP/500cc, son huitième, toutes catégories confondues aux Pays-Bas. Ce sera également sa seule victoire en 2013, mais quelle victoire, probablement l’un des plus beaux Grands Prix de la décennie !