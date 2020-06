Rétro, MotoGP : 2014, l'année de tous les superlatifs pour Marquez

Dès son arrivée en MotoGP, Marc Marquez bouscule la hiérarchie établie. En l’espace de quelques mois, le Rookie intègre le cercle restreint des stars de la catégorie reine. Avec six victoires et quinze podiums en dix-huit Grands Prix, l’Espagnol est l’homme à battre et à abattre en 2014. Rossi, Lorenzo et tous les autres se posent des questions. L’année qui s’annonce sera celle de leurs pires cauchemars.

23 mars : Grand Prix du Qatar A Doha, Marquez annonce déjà la couleur. En qualification, le pilote Honda se montre le plus rapide et en course, seul Valentino Rossi est capable de faire jeu égal avec le Champion du Monde en titre. Le ton est donné. Marquez 1 - Concurrence 0

13 avril : Grand Prix des Amériques À Austin, Marquez règne sans partage. Le tracé lui convient à merveille et il rafle tout sur son passage. L’Espagnol est plus rapide en qualif, le plus rapide en course et s’offre une deuxième victoire consécutive au Texas avec plus de quatre secondes d’avance sur son équipier, Dani Pedrosa. Tous les autres sont dégoûtés à plus de vingt secondes !!! Marquez 2 - Concurrence 0

27 avril : Grand Prix d'Argentine Au pied de la Cordillère des Andes, le pilote Honda récidive. Il est toujours le plus rapide sur un tour chrono mais grand seigneur, il laisse le meilleur tour en course à Pedrosa... qui décroche une nouvelle fois le premier accessit... l’écart sur la ligne d’arrivée est de moins de deux secondes. On se réjouit comme on peut. Marquez 3 - Concurrence 0

4 mai : Grand Prix d'Espagne Après le triptyque extra-européen, le MotoGP débarque sur le Vieux Continent. Sur un tracé qu’il connaît par cœur, Marquez garde la cadence. Il transforme la pole en victoire et en course, il claque, un chrono dont il a le secret.

A sa droite sur le podium, il retrouve comme au Qatar, Valentino Rossi, le seul à rester dans le sillage de l’Espagnol au classement provisoire du Championnat du Monde. Marquez 4 - Concurrence 0

18 mai : Grand Prix de France Un air de déjà vu sur le circuit Bugatti avec une nouvelle OPA signée... qui vous savez. Score parfait pour l’homme de Cervera : pôle - meilleur tour en course - victoire ! The Doctor décroche son quatrième podium en cinq courses mais c’est encore insuffisant. L’invité surprise sur le podium s’appelle Alvaro Bautista. Marquez 5 - Concurrence 0

01 juin : Grand Prix d'Italie Au Mugello, les dizaines de fans sont venus pour voir triompher Rossi ou Ducati. Caramba encore raté ! Les Espagnols volent la vedette aux locaux. Sans faute de Marquez, traduisez trois sur trois (voir plus haut), mais le coup est passé très près pour le protégé d'Alzamora qui s’impose pour 121 millièmes ! Marquez 6 - Concurrence 0

Au Mugello, c'est passé tout près pour Jorge Lorenzo qui s'incline face à Marquez pour 121 millièmes de seconde. - © ANDREAS SOLARO - AFP

15 juin : Grand Prix de Catalogne L’été approche à Barcelone mais le soleil ne brille que pour Marquez... ou presque. Pedrosa précède son équipier en qualifications, on se dit que quelque chose va se passer, que Pedrosa va mettre fin à cette série infernale. Mais en course, l’équipier rentre dans le rang et rejoint la ligne en troisième position. Marquez gagne devant Rossi après une belle empoignade. Écart sur la ligne cinq dixièmes, c’est encore insuffisant. Marquez 7 - Concurrence 0

28 juin : Grand Prix des Pays-Bas Que la course ait lieu le samedi ou le dimanche, le verdict reste inchangé. À Assen, Marquez laisse la pole à l’étonnant Aleix Espargaro mais en course, il ridiculise tous ses adversaires. Il colle plus de six secondes à la Ducati de Dovizioso au terme d’une course particulièrement arrosée... Marquez "marche" aussi sur l’eau. Marquez 8 - Concurrence 0

13 juillet : Grand Prix d'Allemagne Sur le Sachsenring, il nous fait la preuve par neuf avec une course marquée à nouveau par une météo capricieuse. Un poisson nommé Marquez surnage sur le tracé allemand. Avec son équipier Pedrosa, il offre un doublé à Honda. J’oubliais, il avait été aussi le plus rapide le samedi en qualif. Marquez 9 - Concurrence 0

10 août : Grand Prix d'Indianapolis 10 août, dixième victoire consécutive de Marc Marquez, huitième pôles en dix Grands Prix, pour la huitième fois le plus rapide en course. Sur le podium, il retrouve deux ex-Champions du Monde Jorge Lorenzo et Valentino Rossi. Mais sur la photo officielle, un seul a le sourire. Devinez lequel ? Marquez 10 - Concurrence 0

17 août : Grand Prix de République Tchèque Marquez s’offre une neuvième pôle et fait aussi bien... qu’au terme de la saison 2013 dans l’exercice du chrono. En course, c’est la sensation. Crime de lèse-majesté, Pedrosa met fin à l’hégémonie de Marquez, jamais dans le coup à Brno. Il termine à une anonyme quatrième place à dix secondes du vainqueur. Marquez est un être humain, pas un extraterrestre ! Pour la concurrence, l’honneur est sauf... en attendant mieux. Marquez 10 - Concurrence 1

31 août : Grand Prix de Grande-Bretagne Oublié le petit couac tchèque, Marquez reprend sa marche en avant à Silverstone. Seul son compatriote, Jorge Lorenzo fait jeu égal avec lui pendant les vingt tours du Grand Prix mais il échoue sur le fil pour moins d’une seconde. Le pilote Honda n’a rien laissé à ses adversaires. Est-on reparti pour une nouvelle série du Champion du Monde ? Marquez 11 - Concurrence 1

Après un petit couac à Brno, Marc Marquez retrouve son précieux à Silverstone - © IAN KINGTON - AFP

14 septembre : Grand Prix de San Marin À Misano, les fans sont venus pour Rossi et ils ne vont pas regretter le déplacement. Après le traditionnel pèlerinage à Tavullia le jeudi, les supporters de l’enfant du pays rejoignent en rangs serrés le circuit Marco Simoncelli. Un week-end "tout bleu" ! Lorenzo signe la pole le samedi et Rossi offre la victoire aux tifosi en délire sur les gradins. Et Marquez ? Victime d’une chute, il est contraint à l’abandon, le premier de la saison. Marquez 11 - Concurrence 2

28 septembre : Grand Prix d'Aragon Septembre, mois maudit pour Marc Marquez. Deux Grands Prix, deux chutes, deux abandons. Lorenzo s’offre un récital à Alcaniz. Le duo Aleix Espargaro - Crutchlow complète le podium mais à plus de dix secondes du vainqueur. Marquez 11 - Concurrence 3

12 octobre : Grand Prix du Japon Chez son employeur Honda, Marc Marquez peut être sacré Champion du Monde pour la deuxième année consécutive. On connaît le panache du bonhomme... mais celui-ci va opter pour la sagesse. La deuxième place lui offre le titre. Tant pis pour les statistiques. Lorenzo - Marquez - Rossi, c’est le tiercé gagnant de ce quinzième rendez-vous 2014. Marquez 11 - Concurrence 4

19 octobre : Grand Prix d'Australie A Philipp Island, le nouveau champion du monde reprend ses bonnes habitudes... en qualifications. En course, il se prend un billet de parterre et renonce. Rossi gagne devant Lorenzo et Smith. Marquez 11 - Concurrence 5

26 octobre : Grand Prix de Malaisie La saison touche à sa fin mais Marquez n’est toujours pas rassasié. A Sepang, l’Espagnol va remettre le couvert pour la douzième fois de la saison en réussissant le "strike" parfait. Il va rappeler à tous ses petits camarades qu’il est bien le patron et encore pour un bon bout de temps. Sur le podium, il est encadré par les Yamaha Boys, Rossi et Lorenzo. Marquez 12 - Concurrence 5