Rétro : Départ en sens inverse, embrouille Marquez-Rossi, zizanie argentine en 2018

Pour peu, on en oublierait que cette ville est aussi la plus importante ville thermale d’Argentine dont les eaux sont réputées pour soigner l’hypertension artérielle et les rhumatismes. Et d’eau, il en sera question pendant ce week-end complètement fou au pied de la Cordillère des Andes.

Mais d’autres cadors sont encore moins bien lotis que lui. Vainqueur au Qatar, trois semaines auparavant, Andréa Dovizioso doit se contenter de la huitième place sur la grille, son compatriote, Valentino Rossi , vainqueur en Amérique du Sud en 2015, est renvoyé au onzième rang. Bref, une grille inédite qui nous promet quelques remontadas dont ces équilibristes ont le secret et ce n’est rien de le dire.

Auteur de la pole en Argentine sans interruption depuis son arrivée au calendrier en 2014, le champion du monde doit se contenter d’une sixième place à 6/10eme de l’Australien. C’est indigne de son rang et cela contraste avec la suprématie dont il fait preuve dès les premiers essais libres du vendredi.

Tout commence le samedi avec une qualification improbable. Dans des conditions plus que périlleuses, Jack Miller s’offre la première pôle de sa carrière... en osant passer des pneus sticks sur une piste pourtant détrempée. Le pilote Pramac déjoue tous les pièges d’une piste vicieuse pour s’octroyer la meilleure place sur la grille de départ de ce Grand Prix d’Argentine, deuxième rendez-vous de la saison. A ses côtés, on retrouve Dani Pedrosa et Johan Zarco qui, eux, avaient préféré rester en pneus pluie. Et Marquez, dans tout cela?

Sur ce circuit ressurfacé sur un bon tiers de sa distance et sur lequel aucun essai n’avait pu être réalisé en amont, les vingt-quatre pilotes se retrouvent pour le départ dans une configuration jamais vue. Toujours aussi audacieux depuis sa pole, Jack Miller persiste et signe. Le pilote Ducati est le seul à opter pour des pneus sticks alors que la concurrence frileuse a choisi les gommes intermédiaires.

L’audace de Miller n’est pas récompensée

Sous la pression de plusieurs équipes officielles, la direction de course tergiverse. Plusieurs pilotes sont repassés par la voie des stands et récupèrent leur moto configurée pour " piste sèche ". Selon le règlement, tous ces pilotes, sauf Miller bien sur, doivent prendre le départ depuis les stands. Vingt-trois pilotes partant de la Pit-lane, c’est inimaginable.

Alors la direction de course décide finalement de place la meute trois lignes derrière le seul Miller. Mais ce n’est pas fini.

Avant le départ, Marquez cale sur la grille, relance sa moto puis remonte en contre-sens, on est en plein délire. La suite est du même tonneau.

Après avoir bouclé cinq tours, Marc Marquez se retrouve en tête... mais pour peu de temps. La direction de course lui intime l’ordre de repasser par les stands pour purger une pénalité de vingt secondes pour sa " manœuvre inconsidérée " sur la grille. Remonté comme un coucou, l’Espagnol, retombé à la 19e place, se lance dans une remontée dont il a le secret.

D’abord, il éjecte Aleix Espargaro et écope d’une nouvelle pénalité. Pas calmé, notre bonhomme repart au charbon plus déterminé que jamais. Jusqu’à ce que Rossi fasse alors les frais de sa fougue... Pressé de doubler, l’Espagnol pousse Rossi qui chute, en se retrouvant les roues dans le gazon. Le pilote Yamaha se relève, repart et se classera à la dix-neuvième place.

Avec trente secondes de pénalité à l’arrivée, Marquez recule de la cinquième à la dix-huitième place. Mais, les choses ne restent pas là.

Voilà que ressurgit la guerre entre Rossi et Marquez, un douloureux souvenir né en Malaisie en 2015. Conscient de sa manœuvre délibérée sur Rossi, Marquez, flanqués d’Alberto Puig et d’Emilio Alzamora, ses managers, se dirige vers le box de Yamaha pour présenter ses excuses. Éconduit par la garde rapprochée de l’Italien, l’Espagnol tourne les talons et repart vers son box.

Un épisode supplémentaire pour alimenter la rancœur des supportes du Dottore qui voient en Marquez celui qui a coûté le dixième titre à leur idole... en 2015.

De ce Grand Prix d’Argentine mouvementé et c’est un euphémisme, l’histoire retiendra les faits de course mais pas son résultat. Dommage pour son vainqueur, Cal Crutchlow et son dauphin, le " rookie " Johan Zarco séparés par deux dixièmes sur la ligne d’arrivée !