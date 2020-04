Rétro : Allemagne 2015, succès époustouflant et unique de Xavier Siméon

12 juillet 2015. Neuvième manche du championnat du monde de Moto2. Le Sachsenring, en Allemagne. Les spectateurs présents ne le savent pas encore, les couleurs locales vont flotter 29 tours plus tard... mais pas horizontalement.

La discipline est serrée, chaque millième de seconde est primordial en Moto2. Le Français Johann Zarco a réalisé le meilleur temps des qualifications devant notre compatriote Xavier Siméon, qui avait réalisé la pole position à Austin, et Franco Morbidelli. Ses adversaires vont s'en rendre compte, le Belge a les crocs et est en grande forme ce dimanche.

A l'extinction des feux, Siméon allie puissance et prudence. Il reste directement dans le groupe de tête, sans tenter à tout prix de le mener. S'en suit une bagarre effrénée entre Johann Zarco, Xavier Siméon, Franco Morbidelli et Simone Corsi, chaque pilote donnant tout ce qu'il a pour émerger.

La deuxième partie de course sourit à Johann Zarco et Xavier Siméon. Les deux pilotes s'isolent face au reste de la meute et vont se disputer la victoire finale, à moins d'une chute, toujours latente dans les compétitions Moto. A quatre tours de l'arrivée, le Belge, relâché, estime que c'est le moment. Il se glisse à l'intérieur, à la droite du Français, au bout de la ligne droite des stands.

La suite n'est que défense, intelligence de course et lucidité face à la menace permanente et insistante que constitue Johann Zarco. Xavier Siméon, 25 ans à l'époque, s'impose. C'est sa première victoire, 32 ans après le dernier sacre belge en Moto (à Spa-Francorchamps, en 1983, avec le succès de Didier de Radiguès). Une victoire méritée pour un pilote chevronné et combatif.