Il est l'homme à tout faire de Valentino Rossi. De sa nourriture à sa lessive en passant par son réveil et son café, Max Montanari fait tout ! On peut le dire, il est la "nounou" de la star italienne. "Être assistant personnel c’est s’occuper de tout pour une seule personne. Je le réveille le matin, je lui fait le café. Je fais tout ! C’est comme mon enfant, je prends soin de lui. On est ensemble depuis 2000."

Voilà assurément l'une des clés de la réussite et de la longévité du Dottore.