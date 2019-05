Quartararo, Zarco et Lorenzo visitent Paris... et le Moulin Rouge ! - © Tous droits réservés

Quartararo, Zarco et Lorenzo visitent Paris... et le Moulin Rouge ! - Moto GP - GP de France -... En prélude du GP de France qui se déroulera ce week-end, Fabio Quartararo, Johann Zarco et Jorge Lorenzo ont eu la chance de visiter Paris. Les deux Français ont même eu l'occasion d'assister à un spectacle au Moulin Rouge.