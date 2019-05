Incroyable scénario à Jerez où le Français Fabio Quartararo a décroché sa toute première pôle en Moto GP. Il devient également le plus jeune pilote de l'histoire du Moto GP à s'élancer de la première position. Avec un chrono en 1'36'880, il a devancé son équipier chez Petronas Franco Morbidelli et l'Espagnol Marc Marquez.

Maverick Vinales et Francesco Bagnaia s'étaient qualifiés pour la Q2 contrairement à Valentino Rossi contraint de s'élancer 13e ce dimanche. Le Dottore s'est fait peur dans son dernier tour chronométré en évitant de justesse une chute.



Le rookie français, 20 ans et 15 jours, a réalisé un superbe exploit. Surtout quand on sait qu'il s'agit uniquement de son quatrième week-end de course en catégorie reine. Il s'est aussi emparé du record du tour du circuit de Jerez.

Un entretien exclusif avec Fabio Quartararo sera à découvrir ce dimanche dès 13H20 dans le Mag Moto GP sur La Deux.