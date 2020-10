Fabio Quartararo - © Tous droits réservés

Quartararo évacué en civière après une chute durant les essais libres - MotoGP - GP d'Aragon -... Fabio Quartararo a chuté lourdement ce samedi matin lors de la troisième séance d'essais libres. Le leader du championnat du monde a perdu le contrôle de sa Yamaha et a été propulsé dans les airs avant de frapper le sol et de terminer dans le bac à graviers. Rapidement pris en charge par les secouristes, le Français s'est relevé, a boité pendant quelques mètres avant de renoncer et de monter sur la civière.