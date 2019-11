Quartararo en pole en Malaisie, grosse chute de Marquez

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) a décroché sa 5e pole position de la saison au GP de Malaisie catégorie MotoGP samedi sur le circuit de Sepang et l'Espagnol Marc Marquez (Honda), qui a chuté en qualifications, sera 11e sur la grille.

"C'est vraiment incroyable, s'est félicité Quartararo, qui dispute son premier championnat parmi l'élite, au micro de Canal+. Ca a été une journée fantastique. Vraiment satisfait de ma +qualif+, super content et aussi pour le +team+."

Dimanche, "El Diablo" sera accompagné sur la première ligne 100% Yamaha par l'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha) et son équipier italien Franco Morbidelli (Yamaha-SRT).

La deuxième ligne revient à l'Australien Jack Miller (Ducati-Pramac), au Britannique Cal Crutchlow (Honda-LCR) et à l'Italien Valentino Rossi (Yamaha), la troisième à l'Espagnol Alex Rins (Suzuki), à l'Italien Danilo Petrucci (Ducati) et à l'autre Français Johann Zarco (Honda-LCR).

Vice-champion du monde et champion du monde 2019, l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati) et Marquez se contenteront des 10e et 11e positions de départ.

Ce dernier est violemment tombé au virage 2 dans la deuxième moitié de séance, alors qu'il tentait de rester derrière Quartararo pour profiter de son aspiration.

A noter le 18e chrono sur 20 seulement pour l'Espagnol Jorge Lorenzo (Honda).

Le départ du GP, avant-dernière manche de la saison, sera donné dimanche à 15h00 locales (07h00 GMT).