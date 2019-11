Quartararo disposera d'une Yamaha d'usine en 2020

Le Français Fabio Quartararo, qui court pour l'équipe satellite de Yamaha, Yamaha-SRT, disposera en 2020 d'une moto d'usine, la même que les pilotes officiels Valentino Rossi et Maverick Vinales, a annoncé son écurie dans un communiqué vendredi.

Son équipier italien Franco Morbidelli était en 2019 le seul pilote de Yamaha-SRT à bénéficier d'une M1 d'usine.

"Franco et Fabio ont tous les deux grandement contribué à notre succès cette année et le fait de leur donner la même machine nous permettra de réussir de meilleures choses encore", explique Razlan Razali, le team principal de l'écurie malaisienne.

"Yamaha s'engage à fournir le meilleur soutien possible tant à l'équipe qu'aux pilotes pour leur permettre de réaliser d'autres progrès en 2020, avec à la clé des victoires, en plus des distinctions de meilleur pilote et de meilleure équipe indépendants", ajoute le patron de Yamaha, Lin Jarvis.

Alors que se court de vendredi à dimanche le GP de Malaisie sur le circuit international de Sepang, Yamaha-SRT est assurée de la récompense de "rookie" de l'année avec Quartararo et en lice pour les couronnes de meilleur pilote indépendant avec le Français et de meilleure équipe indépendante.

Elle affiche à son palmarès en 2019, sa première saison dans la catégorie MotoGP, quatre pole positions et six podiums grâce à Quartararo.

Avec deux GP encore à disputer, Malaisie incluse, "El Diablo" est 6e au classement des pilotes à 20 points de la troisième place et Morbidelli 10e. Au classement par équipes, Yamaha-SRT est 4e avec 4 longueurs d'avance sur Suzuki, 5e.