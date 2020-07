Première victoire en MotoGP pour Quartararo en Espagne, lourde chute pour Marquez

Fabio Quartararo - © JAVIER SORIANO - AFP

Moto GP : Le Résumé de la course - Moto GP - GP Espagne 2020 - 19/07/2020 En pole, le Français a notamment profité des erreurs du sextuple champion du monde Marc Marquez. En tête après trois boucles, l'Espagnol a d'abord évité la chute de justesse au 5e tour. Il est alors descendu à la 16e place avant de remonter sauvagement en troisième position. Lancé à la poursuite de Quartararo et Vinales, Marquez a à nouveau perdu le contrôle de sa moto et a chuté lourdement. Souffrant, il a abandonné et a été évacué en civière. Quartararo, premier français à gagner en MotoGP depuis 1999, a lui poursuivi sa course en solitaire pour devancer Maverick Vinales et Andrea Dovizioso. Jack Miller et Pol Espargaro complètent le Top 5. Valentino Rossi a lui abandonné alors qu'il était en 8e position.