Portugal 2010 : Chute, moto cassée et victoire, le jour où Marc Marquez s'est révélé au monde

Estoril 2010. Le jour où le nom de Marc Marquez est entré dans les mémoires collectives. Ce jour-là, le jeune Espagnol est devenu champion du monde 125cc au terme d'une course de folie. Une chute lors du tour de reconnaissance, une moto qu'il a fallu réparer en extrême urgence et une bagarre épique avec Nico Terol, son adversaire pour le titre. Il n'en fallait pas plus pour ce Grand-Prix du Portugal fasse encore parler de lui des années plus tard...