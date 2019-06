Petrucci s'impose au Mugello devant Marquez et Dovizioso, Rossi chute

Première victoire pour Tony Arbolino en Moto3 au Mugello - Moto 3 - 02/06/2019 L'Italien Tony Arbolino (Honda) a remporté dimanche la première course de sa carrière en catégorie Moto3 lors du Grand Prix d'Italie disputé sur le circuit du Mugello, l'Espagnol Aron Canet (7e) conservant la tête du championnat du monde. La course a été marquée par un duel en tête entre plusieurs pilotes dont Lorenzo Dalla Porta, Darryn Binder et Tony Arbolino parti en pole position, à laquelle sont ensuite venus se mêler Tatsuki Suzuki et Jaume Masia. Arbolino a finalement devancé sur la ligne d'arrivée son compatriote Lorenzo Dalla Porta et l'Espagnol Jaume Masia. Il est le 6e vainqueur cette année en Moto3 en autant d'épreuves.