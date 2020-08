MotoGP : Zarco, le retour...

Le samedi 19 mai 2018, au guidon de la Yamaha-Petronasq, Johan Zarco signe la pole du Grand Prix de France. Vingt-quatre heures plus tard, alors que des milliers de fans l'imaginent déjà sur la plus haute marche du podium au Mans, il goûte au bitume. La spirale négative est engagée. Seul un podium à Sepang viendra sauver une saison décevante.

Une Ducati en pole...

Sur l'Automotodrom de Brno, les Ducati doivent faire parler leur pointe de vitesse. On attend Dovizioso ou Miller, ils sont aux abonnés absents. Le triple champion du monde passe par la Q1 et subit l'humiliation avec une calamiteuse dix-huitième place. Une nouvelle contre-performance qui ne plaide pas en faveur de l'Italien, toujours dans l'inconnu pour 2021. L'Australien, Jack Miller a également déçu obtenant un modeste quatorzième chrono. Et comme si le tableau n'était pas encore suffisamment sombre, Fancesco Bagnaia est forfait suite à une fracture du tibia lors des essais libres. L'Italien sera absent du double rendez-vous autrichien. Alors cette pole surprise apparaît comme une éclaicie inattendue dans ce ciel "rouge" bien bouché. Sans préjuger du résultat, en course, ce dimanche, Zarco a marqué des points et pourrait voir sa côte remonter pour la saison prochaine dans le team officiel ou chez Pramac.