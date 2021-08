MotoGP : Vinales va essayer sa future Aprilia dès la semaine prochaine

Moto GP - GP Qatar 2021 : Victoire de Maverick Vinales - MotoGP - GP Qatar 2021 - 28/03/2021 Maverick Vinales a remporté le Grand Prix du Qatar, première manche du championnat du monde de vitesse pure, en catégorie MotoGP, dimanche, sur le circuit de Losail (5,4 km). L'Espagnol de Yamaha s'est imposé devant le Français Johann Zarco (Ducati) et l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati). Le champion du monde en titre, l'Espagnol Joan Mir (Suzuki), a échoué au pied du podium. Parti de la pole, Bagnaia conservait la première position en début de course. Johann Zarco se montrait le plus menaçant initialement. C'était ensuite Maverick Vinales qui se rapprochait de Bagnaia. L'Espagnol prenait la tête à 8 tours de la fin. Bagnaia voyait également Zarco puis le champion du monde Joan Mir le dépasser. Vinales creusait d'emblée un petit écart et s'en allait chercher, à 26 ans, un 25e succès en championnat du monde, le 9e en MotoGP. Derrière lui, Zarco, Mir et Bagnaia livraient une lutte acharnée pour monter sur le podium. Zarco prenait la deuxième place et Bagnaia la troisième, éjectant Mir du top-3 dans les derniers mètres.