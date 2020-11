MotoGP : Valentino Rossi sera en piste ce samedi

Bonne nouvelle pour tous les fans de Valentino Rossi !

The Doctor prendra part samedi matin à la troisième séance d'essais libres. L'Italien a validé un second test négatif au Covid-19. Ce vendredi, l'Américain, Garett Gerloff était au guidon de sa moto et a laissé une excellente impression. La moto, le staff technique, les pneus et même le tracé de Valence constituaient autant de nouveautés pou lui, ce qui ne l'a pas empêché de terminer en 19é position à une seconde et demi de Jack Miller, le plus rapide en piste cet après-midi.

A retenir aussi l'autre info en provenance de chez Yamaha. Maverick Vinales s'élancera dimanche de la pit-lane. L'Espagnol vient d'utiliser son sixième moteur cette saison alors que la limite est à cinq.

Ce samedi, les qualifications pour ce Grand Prix d'Europe seront à suivre sur Auvio entre14H50 et 15H30.