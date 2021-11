MotoGP : Valentino Rossi, le "Docteur", se prépare pour une dernière consultation à Valence

Ciao Valentino Rossi. The Doctor dit adieu au Moto GP - Moto GP - 09/11/2021 Rossi, c'est fini: à 42 ans, le nonuple champion du monde de vitesse moto italien Valentino Rossi, icône absolue de son sport, fait ses adieux au championnat du monde de Moto GP, après 26 saisons. "Vale", "The Doctor", les surnoms sont légion pour celui qui a dominé la première décennie du 21e siècle, avec sept titres en 500 cm3 et MotoGP entre 2001 et 2009 avec Honda puis Yamaha. Son palmarès est éloquent avec 115 victoires dont 89 en MotoGP (un record), 235 podiums dont 199 en MotoGP (aussi un record) et la plus longue carrière dans la catégorie reine du sport motocycliste. Rossi a remporté un titre sur une 500 cm3 deux temps en 2001, avant que celles-ci ne soient remplacées par des 1000 cm3 quatre temps. Il en a glané six autres (2002, 2003, 2004, 2005, 2008 et 2009) avec elles, portant à neuf son nombre total de couronnes mondiales, avec celles acquises avec Aprilia en 125 cm3 en 1997 et en 250 cm3 en 1999. Il a toutefois dû céder son piédestal à l'Espagnol Marc Marquez, sacré en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019, et vu son étoile faiblir ces quatre dernières années. Pour retrouver sa dernière victoire, il faut remonter à 2017. Sa dernière pole, elle, a été décrochée en 2018 et son dernier podium en 2020. Cette année-là, il ne s'était classé que 15e chez les pilotes, lui qui n'avait jamais fini hors du Top 10 depuis ses débuts en 1996 !