MotoGP : Valentino Rossi également absent à Teruel dans une semaine

Valentino Rossi vs Marc Marquez : Duel d'anthologie à Sepang - Moto GP - GP Malaisie 2015 -... Valentino Rossi est monté sur le podium après un duel houleux avec Marc Marquez. Mais le pilote italien est finalement le grand perdant de ce Grand Prix de Malaisie. Rossi et Marquez se sont frottés pendant une bonne partie de la course. Leur duel musclé s'est terminé au 14e tour avec la chute de l'Espagnol. Bien aidé par le Docteur. Les deux pilotes ne cessaient de se dépasser quand, Rossi a écarté avec le pied son rival espagnol. Ce geste n'a pas échappé aux commissaires de course qui ont retiré trois points à Rossi et l'ont condamné à partir en fond de grille pour le dernier Grand Prix de la saison à Valence. Un sacré handicap dans la course au titre.