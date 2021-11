MotoGP Valence : Bagnaia s’impose, Rossi 10e pour la dernière course de sa carrière

Pour la dernière course en MotoGP de Valentino Rossi, c’est Francesco Bagnaia qui s’est imposé. L’Italien, parti deuxième est sorti vainqueur de la bagarre qui l’a opposé à Martin, Mir et Rins. Martin termine deuxième, Miller complète le podium. Valentino Rossi a fait ses adieux au MotoGP en terminant 10e de cette ultime course.

Toutes les caméras étaient braquées sur lui. Il faut dire que c’était l’attraction de ce dernier GP de la saison en MotoGP. Fabio Quartararo déjà sacré champion du monde, la grande sensation de ce week-end était la dernière danse de Valentino Rossi. A 42 ans et après 26 ans de carrière, le Doctor tire sa révérence.

Pour son ultime course, l’Italien s’élance de la 10e position. Devant, c’est la grosse bagarre dans les premiers tours entre Martin, Bagnaia et Mir pour la première place. Rins vient jouer les trouble-fêtes quelques tours plus tard. Mais l’Espagnol, remonté à la troisième place, chute au 11e tour dans le virage numéro 6. Martin et Bagnaia s’échappent à deux, avec Mir à un peu moins d’une seconde.

Après plusieurs tours à mettre la pression sur Martin, Bagnaia prend la tête de la course à la fin du 15e tour. Dans la bataille pour le podium, Jack Miller chipe la troisième place à Mir au 19e tour et tente de revenir sur Martin. L’Australien pousse mais ne parvient pas à dépasser Martin.

Bagnaia ne sera jamais rejoint et remporte le dernier GP de la saison. Martin termine deuxième, Miller complète le podium. Valentino Rossi termine, lui, dixième et est salué par tous les pilotes une fois la ligne d’arrivée franchie. Le Doctor s’offre un ultime tour de piste en saluant la foule et referme ainsi la dernière page d’une histoire longue de 26 ans.