MotoGP : Un Grand Prix d'Europe sur fond de polémique à Valence......

Le patron de l'équipe Suzuki, Davide Brivio estimait, pour sa part et avec beaucoup d'ironie que cette sanction était risible pour son adversaire japonais :" La sanction de retirer les points aux constructeurs est une blague. Dans deux ans, tout le monde aura oublié. Yamaha se fiche de cela." L'Espagnol conclut en défendant les adversaires des pilotes Yamaha :" Ca me semble très injuste pour eux, parce que leurs marques travaillent en accord avec le règlement."

Le frangin, Alex Marquez a encore un peu plus enfoncé le clou en déclarant :" Ils n'ont pas respecté les règles, la sanction ne me paraît pas juste."

Pour avoir utilisé, au Grand Prix d'Espagne, des soupapes différentes de celles présentées lors de l'homologation de la YZR-M1 pour 2020, la marque aux trois diapasons s'est vu retirer les points "constructeurs" et "équipes"...mais pas ceux attribués aux pilotes, ce qui a fait réagir Marc Marquez qui n'a pas fait dans la demi-mesure :" Ils ont triché. Yamaha ne donne pas le bon exemple. C'est injuste !"

Quelques minutes avant le début de la quatrième et dernière séance d'essais libres, le team Epsonrama Racing annonçait son duo de pilotes. Toujours en lutte pour le titre en Moto2, Marini rejoint son compatriote, Enea Bastianini dans la formation espagnole. Malgré un contrat pour 2021, Tito Rabat , décevant cette saison est poussé vers la sortie.

A l'assaut de la pole...

La Q1 laisse sur le carreau les deux officiels Yamaha, Maverick Vinales, une première cette saison pour l'Espagnol et Valentino Rossi, de retour dans le paddock après ses deux forfaits dus au Coronavirus. Sur une piste détrempée, le Portugais, Miguel Oliveira, au guidon de la KTM-Terch3 et Johan Zarco surnagent et rejoignent les dix meilleurs pour la Q2.

La piste a séché et les douze pilotes optent pour les slicks malgré encore çà et là quelques tâches d'humidité sur le circuit. Le Japonais, Takaaki Nakagami signe le premier chrono de référence. Les minutes passent et les pilotes s'enhardissent.

Sur sa lancée d'Aragon, Alex Rins se retrouve en haut de la feuille de temps...à l'autre bout, Fabio Quartararo est englué incapable de soutenir le rythme des meilleurs. Andrea Dovizioso ferme la marche à la douzième et dernière place. L'Italien ne pourra jamais améliorer son chrono.

En partance pour Honda, la saison prochaine, Pol Espargaro sonne la charge et coiffe la concurrence sur le poteau pour quelques millièmes seulement. Le pilote KTM s'offre une deuxième pole en 2020 après celle obtenue lors du Grand Prix de Styrie. Sur la première ligne, Alex Rins confirme son retour au premier plan des dernières semaines. Ce sera un candidat à la victoire ce dimanche. Nakagami complète la première ligne.

Après avoir brillamment réussi l'examen de passage de la Q1, Johan Zarco s'offre le quatrième temps juste devant le leader du championnat, Joan Mir et l'Australien, Jack Miller.

Dans le clan Yamaha, c'est la soupe à la grimace. Le bilan est décevant pour les Bleus : Franco Morbidelli est le meilleur représentant...en 9éme position. Fabio Quartararo est onzième, Maverick Vinales, quinzième et Valentino Rossi, dix-huitième. Rien ne va plus pour la marque aux trois diapasons qui tentera d'inverser la tendance demain en course.

Les trois courses seront à suivre en direct sur Auvio et Tipik à partir de 10H45. Le départ du Grand Prix d'Europe MotoGP sera donné à 14H00.