MotoGP : un championnat complètement fou!

Cinq vainqueurs différents en six Grands Prix, dix-neuf points d'écart entre le premier, Andrea Dovizioso et le septième classé, son compatriote, Franco Morbidelli qui a débloqué son compteur personnel à Misano dimanche dernier. Jamais depuis l'instauration du système d'attribution des points en 1993, soit 25 points au vainqueur, 20 au deuxième,...le leader du championnat n'avait totalisé aussi peu de points après six courses !

Tout reste possible...

Après la double démonstration de force de Fabio Quartararo, en Andalousie, une voie royale s'offrait au pilote Niçois...mais depuis le pilote Petronas connaît une sérieuse baisse de régime avec en point d'orgue la double chute à Misano lors du Grand Prix de San Marino. Quartararo est dans le dur et doit retrouver ses esprits dès ce dimanche en évitant de se mettre une pression qu'il gère, visiblement difficilement.

Le nouveau leader du championnat, Andrea Dovizioso,...n'a pas encore gagné la moindre course depuis le début de saison et se trouve, pour l'instant, sans guidon pour 2021! Une situation des plus cocasses pour ne pas dire surréaliste ! Impossible de donner le nom du successeur de Marc Marquez au palmarès du MotoGP.

Avec huit Grands Prix en l'espace de dix semaines, certaines pilotes risquent encore de frôler l'indigestion. On ne compte plus les chutes plus ou moins graves depuis la reprise de la compétition en juillet et quelque chose me dit que nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises.

Si seulement six points séparent le duo italo-français en haut du tableau, la meute n'est pas loin prête à bondir. A sa tête, l'Australien, Jack Miller, bientôt officiel Ducati, veut prouver à son futur employeur qu'il a misé sur le bon cheval pour les deux années à venir.

Le premier Espagnol et c'est une belle surprise s'appelle...Joan Mir. Le pilote Suzuki est monté à deux reprises sur le podium lors des trois dernières courses et aurait même pu revendiquer la victoire à Spielberg, un outsider à ne pas négliger.

Son compatriote, Maverick Vinales ne peut pas dire autant. Le pilote originaire de Figueres n'est pas vraiment un modèle de constance et de régularité. Relégué à 18 points de Dovizioso, il n'a cependant pas encore abdiqué...comme son équipier, Valentino Rossi, annoncé mais pas encore confirmé chez Petronas pour 2021 et plus si affinités.

Imaginez un dernier titre, un dixième, toutes catégories confondues et un adieu à la piste. Avouez que cela aurait de la gueule, mais nous sommes encore loin de ce dernier sacre dont rêve "The Doctor". Rossi sait que personne ne lui fera de cadeau vers cette ultime conquête.

A commencer par ses élèves de VR46 Academy ! A Misano, Franco Morbidelli qui s'entraîne au ranch à Tavullia avec Rossi a remporté le premier Grand Prix de sa carrière et sur la deuxième marche du podium, "le convalescent" Francesco Bagnia, plus que jamais proche du guidon officiel chez Ducati, a assimilé à la perfection des conseils du Professeur Rossi pour obtenir son meilleur résultat, en vingt et un départs dans la catégorie reine.

Secrètement, j'espérais début juillet, un championnat indécis plus serré que jamais avec un Marquez vacillant sur son piédestal avec un Quartararo remonté pour lui botter les fesses. Deux mois plus tard, je suis comblé...et ce dimanche si le podium accouchait encore d'un tiercé inattendu. Oui, on peut rêver et se dire que sauf accident, le titre ne devrait se jouer à Portimao pour l'ultime rendez-vous de ce championnat complètement fou.

Qui oserait parier un euro si tel pilote ou tel autre? Perso, je vais encore attendre. Et vous ?

Les essais de ce Grand Prix d'Emilie-Romagne sont à suivre sur Auvio dès ce matin. Dimanche, les courses MotoE avec Xavier Siméon, Moto3 avec Barry Baltus, Moto2 et MotoGP seront à suivre en direct à partir de 10 heures sur Auvio et sur Tipik.