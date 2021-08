Fabio Quartararo va-t-il continuer sa marche en avant en Moto GP lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. © AFP or licensors

Ce week-end, place au 12e GP de la saison en Moto GP avec le Grand Prix de Grande Bretagne. Un Grand prix qui pourrait voir le classement général se resserrer.

Avec 47 points d’avance, Fabio Quartararo se rapproche de plus en plus du titre suprême en Moto GP. Si le Français a vu son dauphin au classement, l’Italien Francesco Bagnaia, lui reprendre 11 points lors du dernier Grand Prix, Quartararo peut encore voir venir. Mais il faut faire attention.

Car pour ce 12e GP de la saison, le Français affiche ses ambitions et vise au moins un top 3 pour cette course. Mais pour cela, il faudra qu’il améliore son meilleur classement sur le circuit de Silverstone. Car en cinq tentatives, Fabio n’est jamais monté sur le podium. Son meilleur résultat étant une 4e place en 2015 lorsqu’il évoluait en Moto 3.

Et pour bien démarrer la course, rien de mieux que d’avoir la meilleure place possible en qualifications.