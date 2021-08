MotoGP : suivez le Grand Prix de Styrie en direct (LIVE vidéo 10H50)

Après une interruption de six semaines, le Moto GP reprend ses droits ce weekend avec le Grand-Prix de Styrie, la 10e manche de la saison. 18e au général, le jeune Jorge Martin a créé la surprise en s'adjugeant sa 2e pole position de la saison après le GP de Doha.

Il s'élancera depuis la première ligne devant Fransesco Bagnaia et le leader du championnat, Fabio Quartararo. Le Français, qui avait remporté le Grand-Prix des Pays-Bas juste avant la trêve, et qui voudra donc faire la passe de deux pour asseoir encore un petit peu plus son avance au classement.

Pour rappel, Quartararo trône en tête (156 points) devant son compatriote Johann Zarco (122) et Franscesco Bagnaia, qui le précèdera sur la grille ce dimanche (109 points).

Alors qui remportera ce GP ? Début de réponse dès 10h50 avec les courses Moto 3, Moto 2 puis Moto GP.